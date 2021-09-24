Сотрудничество с Мариуполем: Срна усилил состав соперника Шахтера двумя легионерами

Мариуполь усилился двумя балканскими легионерами. Спортивный директор Шахтера Дарио Срна стал инициатором такого пополнения состава "азовцев".

Помощь Мариуполю от обладателя Суперкубка Украины

Середняк УПЛ 23 сентября пополнил свою команду двумя легионерами – защитником Петаром Босанчичем и полузащитником Стефаном Спировски. Инициатором таких трансферов неожиданно стал директор по футболу в клубе Шахтер Дарио Срна.

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Отметим, что Спировски уже хорошо знаком нескольким футболистам УПЛ. Стефан – игрок сборной Северной Македонии, которая играла против Украины на Евро-2020.

Срна заинтересован в том, чтобы приглашенные игроки хорошо проявили себя в составе "азовцев" и привлекли внимание других иностранных клубов. Хорват получит проценты от следующих трансферов этих футболистов.

Это уже не первый раз, когда Шахтер сотрудничает с Мариуполем. Много молодых игроков донецкого клуба идут в аренду к "азовцам", где получают игровую практику.

Новички Мариуполя уже в следующем матче смогут проявить себя на футбольном поле. "Азовцы" 25 сентября сыграют на выезде против Александрии.