Оба игрока подписали контракт до конца сезона.

Стефан Спировски выступает за сборную Северной Македонии. Всего 31-летний полузащитник провел за национальную команду 41 матч, в которых отметился одним забитым голом. Игрок попал в заявку команды на Евро-2020, и единственный матч на турнире провел против сборной Украины, выйдя в стартовом составе. Но после перерыва был заменен.

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В свое время Спировски выступал в Венгрии за Ференцварош, который в то время тренировал украинец Сергей Ребров. В целом игрок успел сменить немало клубов – начинал в Пелистере, далее были сербский Борац, болгарский Берое, северомакедонский Вардар (где трижды подряд стал чемпионом страны и был признан лучшим игроком года в стране в сезоне 2016/17). Уже после этого в 2017 году он и перебрался в Ференцварош, с которым стал сначала серебряным призером, а затем и чемпионом Венгрии. В сезоне 2019/20 выступал в Израиле за Хапоэль (Тель-Авив), а сезон 2020/21 провел на Кипре в клубе АЕК (Ларнака).

Что касается Петара Босанчича, то ему 25 лет. Он выступает на позиции центрального защитника. В его активе три матча и один забитый гол за молодежную сборную Хорватии. До этого выступал лишь в чемпионате Хорватии – Хайдук, Дугополье, Сесвете и Истра 1961.