Состоятся ли первые этапы Кубка мира по биатлону: ответ IBU
Международный союз биатлонистов (IBU) решил не вносить коррективы в проведение нового сезона 2020/21. Несмотря на пандемию коронавируса первые этапы будут проведены вовремя и без изменений.
Главная задача IBU – сохранить все запланированные события. Организаторы попытаются оценить все возможные варианты развития ситуации и предложить альтернативные сценарии для биатлонных этапов.
Читайте также: Пидручный поборется со звездными биатлонистами в шоу-гонке в Германии
Сезон не изменится
Такие варианты будут рассматриваться для уменьшения количества переездов. В любом случае организаторы не планируют отменять соревнования. Отметим, что первый этап нового сезона должен пройти в финском Контиолахти с 27-29 ноября.
Кроме того, график для каждого триместра сезона будет определяться отдельно. Дать будут установлены, когда решение будет принято по каждому из них.
Международный биатлонный комитет находится в постоянном диалоге с организаторами гонок. Они пытаются предсказать финансовые последствия проведения мероприятий без зрителей.
Сезон 2020/21 продлится до 21 марта и завершится в норвежском Хольменколлене. Чемпионат мира должен состояться с 11 до 21 февраля 2021 года в словенской Поклюке.
Календарь биатлонного сезона 2020/21
- 27-29 ноября, Контиолахти (Финляндия)
- 30 ноября – 6 декабря Эстерсунд (Швеция)
- 7-13 декабря, Хохфильцен (Австрия)
- 14-20 декабря, Анси (Франция)
- 4-10 января, Оберхоф (Германия)
- 11-17 января, Рупольдинг (Германия)
- 18-24 января, Антхольц (Италия)
- 9-21 февраля – чемпионат мира Поклюка (Словения)
- 23 февраля – 1 марта, Пекин (Китай)
- 8-14 марта, Нове-Место (Чехия)
- 16-21 марта, Хольменколлен (Осло, Норвегия)