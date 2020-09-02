Международный союз биатлонистов (IBU) решил не вносить коррективы в проведение нового сезона 2020/21. Несмотря на пандемию коронавируса первые этапы будут проведены вовремя и без изменений.

Главная задача IBU – сохранить все запланированные события. Организаторы попытаются оценить все возможные варианты развития ситуации и предложить альтернативные сценарии для биатлонных этапов.

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Сезон не изменится

Такие варианты будут рассматриваться для уменьшения количества переездов. В любом случае организаторы не планируют отменять соревнования. Отметим, что первый этап нового сезона должен пройти в финском Контиолахти с 27-29 ноября.

Кроме того, график для каждого триместра сезона будет определяться отдельно. Дать будут установлены, когда решение будет принято по каждому из них.

Международный биатлонный комитет находится в постоянном диалоге с организаторами гонок. Они пытаются предсказать финансовые последствия проведения мероприятий без зрителей.

Сезон 2020/21 продлится до 21 марта и завершится в норвежском Хольменколлене. Чемпионат мира должен состояться с 11 до 21 февраля 2021 года в словенской Поклюке.

Календарь биатлонного сезона 2020/21

27-29 ноября, Контиолахти (Финляндия)

30 ноября – 6 декабря Эстерсунд (Швеция)

7-13 декабря, Хохфильцен (Австрия)

14-20 декабря, Анси (Франция)

4-10 января, Оберхоф (Германия)

11-17 января, Рупольдинг (Германия)

18-24 января, Антхольц (Италия)

9-21 февраля – чемпионат мира Поклюка (Словения)

23 февраля – 1 марта, Пекин (Китай)

8-14 марта, Нове-Место (Чехия)

16-21 марта, Хольменколлен (Осло, Норвегия)

Прошлый сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. В частности, был отменен этап в Норвегии. На других этапах были отменены некоторые гонки и запрещен вход зрителям.