Міжнародний союз біатлоністів (IBU) вирішив не вносити корективи у проведення нового сезону 2020/21. Попри пандемію коронавірусу перші етапи будуть проведені вчасно та без змін.

Головним завданням IBU – зберегти всі заплановані події. Організатори спробують оцінити всі можливі варіанти розвитку ситуації та запропонувати альтернативні сценарії для біатлонних етапів.

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Сезон не зазнає змін

Такі варіанти будуть розглядатись для зменшення кількості переїздів. У жодному разі організатори не планують скасовувати змагання. Наголосимо, що перший етап нового сезону повинен пройти в фінському Контіолахті з 27-29 листопада.

Крім того, графік для кожного триместру сезону буде визначатися окремо. Дати будуть встановлені, коли рішення буде прийнято по кожному з них.

Міжнародний біатлонний комітет перебуває у постійному діалозі з організаторами гонок. Вони намагаються передбачити фінансові наслідки проведення заходів без глядачів.

Сезон 2020/21 триватиме до 21 березня і завершиться у норвезькому Хольменколлені. Чемпіонат світу повинен відбуватись з 11 до 21 лютого 2021 року у словенській Поклюці.

Календар біатлонного сезону 2020/21

27-29 листопада, Контіолахті (Фінляндія)

30 листопада – 6 грудня, Естерсунд (Швеція)

7-13 грудня, Хохфільцен (Австрія)

14-20 грудня, Ансі (Франція)

4-10 січня, Оберхоф (Німеччина)

11-17 січня, Рупольдинг (Німеччина)

18-24 січня, Антхольц (Італія)

9-21 лютого – чемпіонат світу Поклюка (Словенія)

23 лютого – 1 березня, Пекін (Китай)

8-14 березня, Нове-Мєсто (Чехія)

16-21 березня, Хольменколлен (Осло, Норвегія)