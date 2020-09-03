Сразу три клуба Первой лиги Украины проведут матчи со зрителями на трибунах. Команды призывают фанатов выполнить все условия медицинского протокола, а также обязательного масочного режима.

Первыми о поединках со зрителями заявили "Кристалл" и "Авангард". Теперь к этим команд присоединился и харьковский "Металлист 1925". Об этом они сообщили на своих официальных сайтах, пишет 24 канал.

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Харьковский "Металлист 1925" получил разрешение на проведение матча против тернопольской "Нивы" со зрителями. Трибуны должны быть заполнены только на 10%.

Все три клуба попросили фанатов соблюдать стандарты медицинского протокола. Стадионы "Кристалла" и "Авангарда" заполнятся не более, чем на 15%, а между болельщиками должна сохраняться дистанция не менее 1,5 метра.

С кем встретятся команды

Уже 5 сентября состоится несколько поединков стартового тура Первой лиги Украины, где "Авангард" ожидает сложное противостояние против одесского "Черноморца". Харьковский "Металлист 1925" померится силами с тернопольской "Нивой". А "Кристалл" сыграет против "Николаева".

Поединок между "Альянсом" и "ВПК-Агро" пройдет при пустых трибунах. Еще три матча были перенесены из положительные тесты в командах.

Перенесенные встречи