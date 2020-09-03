Відразу три клуби Першої ліги України проведуть матчі з глядачами на трибунах. Команди закликають фанатів дотримуватись всіх вимог медичного протоколу, а обов’язкового маскового режиму.

Першими про поєдинки з глядачами заявили "Кристал" та "Авангард". Тепер до цих команд приєднався і харківський "Металіст 1925". Про це вони повідомили на своїх офіційних сайтах, пише 24 канал.

Читайте також: "Челсі" підписав найдорожчий контракт у історії футболу із однією з найкращих футболісток світу

Харківський " Металіст 1925 " отримав дозвіл на проведення матчу проти тернопільської "Ниви" з глядачами. Трибуни мають бути заповнені лише на 10%.

Всі три клуби попросили фанатів дотримуватись стандартів медичного протоколу. Стадіони "Кристалу" та "Авангарду" заповняться не більше, ніж на 15%, а між вболівальниками має зберігатись дистанція не менше 1,5 метра.

З ким зустрінуться команди

Вже 5 вересня відбудеться декілька поєдинків стартового туру Першої ліги України, де на "Авангард" чекає складне протистояння проти одеського "Чорноморця". Харківський "Металіст 1925" поміряється силами із тернопільською "Нивою". А "Кристал" зіграє проти "Миколаєва".

Поєдинок між "Альянсом" та "ВПК-Агро" відбудеться за порожніх трибун. Ще три матчі були перенесені через позитивні тести у командах.

Перенесені зустрічі