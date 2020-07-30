Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная рассказала о следующем сезоне. Она не знает, что можно ожидать и вообще будут ли проходить этапы Кубка мира.

Биатлонистка рассказала, что на ее электронную почту приходят письма от IBU и производителей лыж, сообщает biathlon.com.ua.

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Ответ украинки

Все готовятся к различным вариантам развития событий. Никто не знает, какой будет ситуация с коронавирусом.

Соревнования могут состояться в обычном графике, а могут не состояться вообще.

Сейчас Пидгрушная рассказала, что отдыхает на море. Организм не привык так долго находиться без серьезных физических нагрузок. Елена добавила, что уже и не помнит, когда ей удавалось ездить на отдых в середине лета.

Конечно, есть тренировочные сборы на море, но это также отдельная работа, направленная на поддержку физической формы и восстановительные процессы,

– подытожила Пидгрушная.

Биатлонисты завершили полноценной сбор в Сянках, а затем получили пару дней отдыха.