Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна розповіла про наступний сезон. Вона не знає, що можна очікувати та чи взагалі відбуватимуться етапи Кубка світу.

Біатлоністка розповіла, що на її електронну скриньку приходять листи від IBU та виробників лиж, повідомляє biathlon.com.ua.

До теми: Кубок світу з біатлону-2020/2021: чи відбудуться гонки на тлі пандемії

Відповідь українки

Всі готуються до різноманітних варіантів розвитку подій. ніхто не знає, як буде ситуація із коронавірусом.

Змагання можуть відбутись у звичайно графіку, а можуть не відбутись взагалі.

Зараз Підгрушна розповіла, що відпочиває на морі. Організм не звик так довго знаходитись без серйозних фізичних навантажень. Олена додала, що вже і не пам'ятає, коли їй вдавалось їздити на відпочинок посеред літа.

Звичайно, є тренувальні збори на море, але це також окрема робота, спрямована на підтримку фізичної форми і відновні процеси,

– підсумувала Підгрушна.

Біатлоністи завершили повноцінної збір в Сянках, а потім отримали пару днів відпочинку.