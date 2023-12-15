Сначала "Красный барон" находился в сознании, однако в один момент его состояние резко ухудшилось. Когда Михаэля доставили в больницу, его пришлось вводить в медикаментозную кому.

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Тодт: Михаэль здесь, поэтому я не скучаю по нему

С тех пор он не появлялся в публичном пространстве, а близкие легендарного чемпиона решили, что "личное – значит личное", как всегда говорил "Красный барон". Поэтому ограничили доступ к немцу и почти не предоставляют СМИ никакой информации о Михаэле Шумахере.

Накануне 10-й годовщины с момента трагедии бывший босс Феррари Жан Тодт рассказал о нынешнем состоянии здоровья легендарного пилота. Он не предоставил никакой конкретики, однако заверил, что Михаэль Шумахер находится под опекой и окружен любовью.

Михаэль здесь, поэтому я не скучаю по нему. Он просто уже не тот, каким был раньше. Но о нем прекрасно заботятся жена и дети, которые защищают его. Его жизнь теперь другая, и у меня есть честь делиться с ним моментами.



Это все, что можно сказать. К сожалению, беда постигла его десять лет назад. Он больше не тот Михаэль, которого мы знали в Формуле-1,

– рассказал Тодт.

Напомним, что в сентябре 2021 года на Netflix вышел документальный фильм о Михаэле Шумахере. В нем члены семьи легендарного гонщика рассказывали, что "Красный барон" не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению. На его лечение в тот момент было потрачено уже 20 миллионов фунтов стерлингов.

Интересно. В течение карьеры Михаэль Шумахер завоевал 91 победу в Формуле-1 (второе место в истории) и 7 раз становился чемпионом сезона (делит первую строчку с Льюисом Хэмилтоном).