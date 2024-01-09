Есть шансы на выздоровление: эксгонщик Формулы-1 раскрыл новые детали о состоянии здоровья Шумахера
Источник:Betting Sites
О состоянии здоровья титулованного пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера известно мало. Его семья почти не рассказывает о последствиях ужасающей трагедии.
Бывший пилот Формулы-1 Джонни Герберт рассказал о новых подробностях о состоянии здоровья легендарного немецкого гонщика. , получивший в 2013 году тяжелую травму головы во время катания на лыжах.
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Что известно о состоянии здоровья Шумахера
Он отметил, что получает информацию о выдающемся гонщике "из вторых рук". В частности, Герберт слышал от представителей Формулы-1, что Шумахер сидит за обеденным столом. "Но не знаю, правда ли это. Я умею читать только между строк", - добавил он.
"Мы мало слышали от семьи, и это понятно. Его семьи хранит все в строжайшей тайне.
Мы все хотели бы знать, что дела двигаются в положительном направлении. Но поскольку у нас нет никакой информации, мы можем лишь предположить, что он в таком положении, что есть шансы на выздоровление", – добавил бывший пилот Формулы-1.
Он добавил, что семья Шумахера ждет, пока учёные придумают что-то, что вернет Михаэля, которого все знали.
Детали досадной трагедии
- Напомним, что Шумахер получил серьезные травмы головы в декабре 2013 года в результате падения во время катания на лыжах во французских Альпах.
- Он вышел из комы в 2014 году. Однако состояние его здоровья никогда официально не разглашалось, его семья держит это в секрете.
- В течение карьеры Михаэль Шумахер одержал 91 победу в Формуле-1 (второе место в истории) и 7 раз становился чемпионом сезона (делит первую строчку с Льюисом Хэмилтоном).