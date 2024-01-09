Колишній пілот Формули-1 Джонні Герберт розповів нові подробиці про стан здоров’я легендарного німецького гонщика. , який у 2013 році отримав важку травму голови під час катання на лижах.

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Що відомо про стан здоров'я Шумахера

Він зазначив, що отримує інформацію про визначного гонщика "з других рук". Зокрема, Герберт чув від представників Формули-1, що Шумахер сидить за обіднім столом. "Але не знаю, чи це правда. Я вмію читати лише між рядків", – додав він.

"Ми мало чули від родини, і це зрозуміло. Його сім'ї зберігає все в суворій таємниці.

Ми всі хотіли б знати, що справи рухаються в позитивному напрямку. Але оскільки ми не маємо жодної інформації, ми можемо лише припустити, що він в такому положенні, що є шанси на одужання", – додав колишній пілот Формули-1.

Він додав, що сім'я Шумахера чекає, поки науковці придумають щось, що поверне Міхаеля, якого всі знали.

Деталі прикрої трагедії