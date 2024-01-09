Сначала Шумахер находился в сознании, однако в один момент его состояние быстро начало ухудшаться. Когда же немецкого гонщика доставили в больницу, то его пришлось вводить в медикаментозную кому.

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Новые подробности о состоянии здоровья Шумахера

В ней Михаэль находился до июня 2014 года. С тех пор он перенес несколько операций, но так и не стал таким, каким был раньше.

Для защиты титулованного гонщика семья решила ограничить доступ к Михаэлю Шумахеру и очень редко делилась крошками информации, которые не давали никакого четкого понимания ситуации. Сам "Красный барон" ни разу не появлялся на публике.

На фоне очень малого количества информации, которая появлялась в течение 10 лет, прорывной стала новость от телеведущей и модели Элизабетты Грегорачи. Она является бывшей женой босса Михаэля Шумахера Флавио Бриаторе в команде Беннеттон, за которую немец выступал в начале карьеры.

В эфире одной из итальянских телепрограмм Элизабетта рассказала, как легендарный пилот Формулы-1 общается с окружающим миром. К сожалению, для фанатов немецкого гоншика новости неутешительны.

Михаэль не говорит, он общается с глазами. Они переехали в Испанию, и жена устроила больницу в этом доме,

– заявила Грегорачи.

Напомним, что в 2018 году уже появлялась информация, что Шумахера перевезли на Мальорку. Но тогда семья Михаэля категорически опровергла ее и заверила, что он проживает в Швейцарии.

Важно. Михаэль Шумахер по-прежнему остается лидером по количеству чемпионских сезонов Формулы-1. Он 7 раз триумфовал и делит первую строчку с Льюисом Хэмилтоном.