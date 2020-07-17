Статки легендарного українського боксера Володимира Кличка оцінюють у 100 мільйонів доларів. Значну частину грошей Кличко заробив як професійний боксер.

Німецьке видання журналу Forbes оцінило доходи Володимира Кличка.

Варте уваги: Володимир Кличко потрапив на обкладинку журналу Forbes: фото

Згідно з інформацією журналу, капітал боксера коливається у позначці в 100 мільйонів доларів.

Повідомляється, що на момент закінчення кар'єри доходи українця оцінювався у 21,5 мільйона доларів.

Сам Кличко, як мовиться у статті Forbes, відмовився коментувати свої доходи, поки не заробить мільярд доларів.

Як стверджує Forbes DACH, посилаючись на слова боксера, Кличко приховує свої доходи в тому числі для захисту своєї сім'ї в Україні.

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У яких боях Кличко заробив найбільше

Торік Спорт 24 писав, що 44-річний Володимир Кличко за 21 рік на професійному ринзі заробив близько 120 мільйонів доларів.

Володимир мав декілька боїв, коли сума гонорару становила понад 10 мільйонів доларів.

Це об'єднавчий бій з Султаном Ібрагімовим – 9 мільйонів доларів, уніфікація проти Девіда Хея – 12,5 мільйона доларів, захист титулу в Москві проти Олександра Повєткіна – 21,5 мільйона доларів, бій з Тайсоном Ф'юрі – 22,5 мільйона доларів.

І останній бій в кар'єрі проти Ентоні Джошуа – 20 мільйонів доларів.