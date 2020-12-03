В УЕФА провели жеребьевку финальной стадии Лиги наций. За победу в турнире будут соревноваться четыре сборные, которые стали лучшими в своих группах в Лиге A .

В финальную часть Лиги наций вышли Италия, Бельгия, Франция и Испания. Именно они и определят победителя в финале четырех.

По итогам жеребьевки, в полуфинале сыграют Испания – Италия и Бельгия – Франция. Финальный этап примет Италия. Матчи состоятся в Милане и Турине с 6 по 10 октября 2021 года.

Италия – Испания. 6 октября. Стадион "Сан-Сиро" Милан

Бельгия – Франция. 7 октября. Стадион "Ювентус", Турин

Матч за третье место. 10 октября. Стадион "Ювентус", Турин

Финал. 10 октября. Стадион "Сан-Сиро" Милан

Напомним, что действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии, но на этот раз команда не сумела пробиться в финальный этап.

Сборная Украины тоже выступала в элитном дивизионе и соревновалась за право выйти в финальную часть. Последний матч на этом турнире наша команда не сыграла из-за вспышки коронавируса, поэтому ей было засчитано техническое поражение, из-за которого украинцы вылетели из элиты. Правда на это решение УЕФА в Украинской ассоциации футболу планируют подать апелляцию.