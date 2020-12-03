В УЄФА провели жеребкування фінальної стадії Ліги націй. За перемогу в турнірі змагатимуться чотири збірні, які стали найкращими у своїх групах в Лізі A.

У фінальну частину Ліги націй вийшли Італія, Бельгія, Франція та Іспанія. Саме вони і визначать переможця у фіналі чотирьох.

За підсумками жеребкування, у півфіналі зіграють Іспанія – Італія та Бельгія – Франція. Фінальний етап прийме Італія. Матчі відбудуться в Мілані та Турині з 6 до 10 жовтня 2021 року.

Італія – Іспанія. 6 жовтня. Стадіон "Сан-Сіро", Мілан

Бельгія – Франція. 7 жовтня. Стадіон "Ювентус", Турин

Матч за третє місце. 10 жовтня. Стадіон "Ювентус", Турин

Фінал. 10 жовтня. Стадіон "Сан-Сіро", Мілан

Нагадаємо, що чинним переможцем ліги націй є збірна Португалії, але цього разу команда не зуміла пробитися у фінальний етап.

Збірна України теж виступала в елітному дивізіоні та змагалася за право вийти у фінальну частину. Останній матч на цьому турнірі наша команда не зіграла через спалах коронавірусу, тож їй було зараховано технічну поразку, через яку українці вилетіли з еліти. Правда на це рішення УЄФА в Українській асоціації футболку планують подати апеляцію.