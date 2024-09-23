Последние свои оба британца проиграли. В мае 2024 года Тайсон Фьюри уступил по очкам Александру Усику, а Энтони Джошуа в ночь на 22 сентября 2024 года проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа.

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Будет ли бой между Фьюри и Джошуа

Менеджер "Цыганского короля" заявил, что поединок возможен и оба боксера хотят его провести.

Возможно, мы все же увидим бой Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа. Они всегда говорили, что будут драться друг с другом, и Его Превосходительство Турки Аль аш-Шейх также сказал, что победа, поражение или ничья – он хочет, чтобы они дрались друг с другом,

– рассказал Спенсер Браун.

Ранее о возможном противостоянии британцев высказывался также Фрэнк Уоррен.

Напомним, что у Тайсона Фьюри еще запланирован бой-реванш с Александром Усиком. Он состоится 21 декабря 2024 года.