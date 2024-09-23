Останні свої обидва британці програли. У травні 2024 року Тайсон Ф'юрі поступився очками Олександру Усику, а Ентоні Джошуа в ніч на 22 вересня 2024 року програв нокаутом Даніелю Дюбуа.

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Чи буде бій між Ф'юрі та Джошуа

Менеджер "Циганського короля" заявив, що поєдинок можливий і обидва боксери хочуть його провести.

Можливо, ми все ж побачимо бій Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа. Вони завжди говорили, що битимуться один з одним, і Його Високоповажність Туркі Аль аш-Шейх також сказав, що перемога, поразка чи нічия – він хоче, щоб вони билися один з одним,

– розповів Спенсер Браун.

Раніше про можливе протистояння британців висловлювався також Френк Воррен.

Нагадаємо, що у Тайсона Ф'юрі ще запланований бій-реванш з Олександром Усиком. Він відбудеться 21 грудня 2024 року.