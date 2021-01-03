В составе дебютанта УПЛ кадровая чистка: Минай отпустил 4 игроков
Минай решил прекратить сотрудничество с несколькими игроками. Клуб покинули сразу четыре футболиста.
Команду покинули двое опытных игроков Олег Голодюк и Артур Карноза, у них закончились контракты. Новых соглашений Минай не подписывал. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Кадровые изменения
Оба футболиста помогли Минаю исторически выйти в УПЛ. В первом круге Карноза провел в футболке дебютантов УПЛ только три встречи, а вот в активе экс-карпатовца гораздо больше матчей – 11 поединков.
Также больше не являются игроками закарпатцев Максим Лопирьонок, который вернулся в Днепр-1 и Кирилл Мельниченко, который поехал в расположение Шахтера. Но "горняки" сразу ему указали на аренду в Мариуполь.
Главному наставнику команды Василию Кобину нужно будет изрядно поломать голову над усиление состава, особенно в защитной линии. В распоряжении остался лишь один защитник Мислав Матич. Еще один защитник Миная Александр Маткобожик получил серьезную травму, поэтому пропустит серьезный отрезок времени.
- После первой части сезона Минай занимает 11 место. За 12 матчей они получили только 10 пунктов. Дебютантам во втором круге нужно показывать значительно лучший уровень футбола, чтобы остаться в элитном дивизионе.
- Ниже Миная только Рух, Львов и Днепр-1.
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