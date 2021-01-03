Минай решил прекратить сотрудничество с несколькими игроками. Клуб покинули сразу четыре футболиста.

Команду покинули двое опытных игроков Олег Голодюк и Артур Карноза, у них закончились контракты. Новых соглашений Минай не подписывал. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Вот это да Милевский перешел в Минай

Кадровые изменения

Оба футболиста помогли Минаю исторически выйти в УПЛ. В первом круге Карноза провел в футболке дебютантов УПЛ только три встречи, а вот в активе экс-карпатовца гораздо больше матчей – 11 поединков.

Также больше не являются игроками закарпатцев Максим Лопирьонок, который вернулся в Днепр-1 и Кирилл Мельниченко, который поехал в расположение Шахтера. Но "горняки" сразу ему указали на аренду в Мариуполь.

Главному наставнику команды Василию Кобину нужно будет изрядно поломать голову над усиление состава, особенно в защитной линии. В распоряжении остался лишь один защитник Мислав Матич. Еще один защитник Миная Александр Маткобожик получил серьезную травму, поэтому пропустит серьезный отрезок времени.