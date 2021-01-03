У складі дебютанта УПЛ кадрова чистка: Минай відпустив 4 гравців
Минай вирішив припинити співпрацю з декількома гравцями. Клуб покинули відразу чотири футболісти.
Команду покинули двоє досвідчених гравців Олег Голодюк та Артур Карноза, у них закінчились контракти. Нових угод Минай не підписував. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
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Кадрові зміни
Обидва футболісти допомогли Минаю історично вийти в УПЛ. У першому колі Карноза провів у футболці дебютантів УПЛ лише три зустрічі, а от у активі екскарпатівця значно більше матчів – 11 поєдинків.
Також більше не є гравцями закарпатців Максим Лопирьонок, який повернувся у Дніпро-1 та Кирило Мельниченко, який поїхав у розташування Шахтаря. Але "гірники" відразу йому вказали на оренду у Маріуполь.
Головному наставнику команди Василю Кобіну потрібно буде добряче поламати голову над підсилення складу, а особливо у захисній лінії. У його розпорядженні залишився лише один оборонець Міслав Матіч. Ще один захисник Минаю Олександр Маткобожик зазнав серйозної травми, тому пропустить серйозний відрізок часу.
- Після першої частини сезону Минай посідає 11 місце. За 12 матчів вони здобули лише 10 пунктів. Дебютантам у другому колі потрібно показувати значно кращий рівень футболу, щоб залишитись в елітному дивізіоні.
- Нижче Минаю лише Рух, Львів та Дніпро-1.
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