Минай вирішив припинити співпрацю з декількома гравцями. Клуб покинули відразу чотири футболісти.

Команду покинули двоє досвідчених гравців Олег Голодюк та Артур Карноза, у них закінчились контракти. Нових угод Минай не підписував. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Оце так Мілевський перейшов у Минай

Кадрові зміни

Обидва футболісти допомогли Минаю історично вийти в УПЛ. У першому колі Карноза провів у футболці дебютантів УПЛ лише три зустрічі, а от у активі екскарпатівця значно більше матчів – 11 поєдинків.

Також більше не є гравцями закарпатців Максим Лопирьонок, який повернувся у Дніпро-1 та Кирило Мельниченко, який поїхав у розташування Шахтаря. Але "гірники" відразу йому вказали на оренду у Маріуполь.

Головному наставнику команди Василю Кобіну потрібно буде добряче поламати голову над підсилення складу, а особливо у захисній лінії. У його розпорядженні залишився лише один оборонець Міслав Матіч. Ще один захисник Минаю Олександр Маткобожик зазнав серйозної травми, тому пропустить серйозний відрізок часу.