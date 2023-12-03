Украинская биатлонистка Елена Городная попадет в состав женской сборной Украины на этапе Кубка мира в австрийском Гохфильцене. Об этом сообщил тренер команды Николай Зоц.

Читайте также: В шаге от зачетной зоны: Анастасия Меркушина завершила этап в Эстерсунде на минорной ноте

Ранее Елена Городная лишь однажды выступала на Кубке мира по биатлону. В сезоне 2021/22 биатлонистка дебютировала на этом уровне в спринте в эстонском Отепя, где заняла 85-е место.

Изменения в составе женской сборной Украины по биатлону

Нынешний биатлонный сезон Городная начала на Кубке IBU. Дебютные старты на этом уровне 19-летняя Елена провела в индивидуальной гонке и спринте в финском Контиолахти – 29-е и 32-е места соответственно. В обеих гонках спортсменка была самой быстрой среди украинок.

Следующий этап Елена Городная проведет именно на Кубке мира. В состав сборной Украины на этап в австрийском Хохфильцене биатлонистка попала как шестая запасная. Кроме Городной, на этом этапе к выступлениям на уровне Кубка мира вернется Юлия Джима, пропускавшая первый этап из-за проблем со здоровьем.

Важно. Из состава "сине-желтых" на второй этап сезона выпали Дарья Блашко и Любовь Кипяченкова. В то же время, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос и Анастасия Меркушина останутся на Кубке мира.

Второй этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене продлится с 8 по 10 декабря. Биатлонистки проведут в Австрии три старта: спринт, гонку преследования и эстафету.