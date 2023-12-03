3 декабря в рамках стартового этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в шведском Эстерсунде, состоялась женская гонка преследования. В ней Украину представила только Анастасия Меркушина.

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На старте гонки Анастасия Меркушина проигрывала лидерам более двух секунд из-за неудачного выступления в спринте, поэтому побороться за высокие места у 28-летней украинки практически не было шансов. Еще одна украинка Кристина Дмитренко не вышла на старт персьюта, несмотря на преодоленный барьер квалификации.

Меркушина завершила выступление в Эстерсунде, не набрав очков

В течение гонки Меркушина суммарно настреляла четыре круга штрафа и финишировала 41-й, остановившись в шаге от зачетной зоны. Таким образом Анастасия в Эстерсунде не набрала ни одного балла в общий зачет.

Выиграла персьют победительница спринта Лу Жанмонно, которой покорились все 20 мишеней. Также на пьедестал почета забежали немки Франциска Пройс и Ванесса Фогт, которые сделали по одному неудачному выстрелу на стрельбе.

Результат женской гонки преследования

1. Лу Жанмонно (0+0+0+0) +31:41,3

2. Франциска Пройс (0+0+1+0) +0,3

3. Ванесса Фогт (0+0+0+1) +18,5

...

41. Анастасия Меркушина (2+0+1+1) +5:41,3

Этап Кубка мира в Эстерсунде завершится мужской гонкой преследования 3 декабря. Начало заключительной гонки запланировано на 17:00 по Киеву.