Українська біатлоністка Олена Городна потрапить до складу жіночої збірної України на етап Кубка світу в австрійському Гохфільцені. Про це повідомив тренер команди Микола Зоц.

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Олена Городна дотепер одного разу виступала на Кубку світу з біатлону. У сезоні 2021/22 біатлоністка дебютувала на цьому рівні у спринті в естонському Отепя, де посіла 85-е місце.

Зміни в складі жіночої збірної України з біатлону

Нинішній біатлонний сезон Городна розпочала на Кубку IBU. Дебютні старти на цьому рівні 19-річна Олена провела в індивідуальній гонці та спринті у фінському Контіолахті – 29-е та 32-е місця відповідно. В обох гонках спортсменка була найшвидшою серед українок.

Наступний етап Олена Городна проведе саме на Кубку світу. До складу збірної України в австрійському Гохфільцені біатлоністка потрапила як шоста запасна. Окрім Городної, на цьому етапі до виступів на рівні Кубка світу повернеться Юлія Джима, яка пропускала перший етап через проблеми зі здоров'ям.

Важливо. Натомість зі складу "синьо-жовтих" на другий етап сезону не потраплять Дар'я Блашко та Любов Кип'яченкова. У той же час Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Анна Кривонос та Анастасія Меркушина залишаться на Кубку світу.

Другий етап Кубка світу з біатлону в австрійському Гохфільцені триватиме з 8 по 10 грудня. Біатлоністки проведуть в Австрії три старти: спринт, гонку переслідування та естафету.