В ослабленном составе: заявка женской сборной Украины на Евро-2023 по биатлону

Уже в среду, 25 января, в швейцарском Ленцерхайде состоится первая гонка чемпионата Европы 2023 по биатлону. Стал известен состав женской сборной Украины, который выступит на континентальном первенстве.

В итальянском Антхольце завершился шестой этап Кубка мира по биатлону. Далее биатлонистов ожидают старты на чемпионате Европы.

По теме Все сильнейшие, но без капитана: состав мужской сборной Украины на Евро-2023 по биатлону

Старший тренер сборной Украины Александр Кравченко определился с составом, который отправится в швейцарский Ленцерхайде. В заявку на турнир попали пять биатлонисток.

Дарья Блашко пропустит Евро-2023

В состав сборной Украины не была включена серьезно переболевшая Дарья Блашко. Поэтому чтобы не форсировать ее подготовку, было решено дать ей время на восстановление.

Дебютанткой Евро-2023 станет Любовь Кипьяченкова. 23-летняя биатлонистка в нынешнем сезоне впервые выступила на Кубке мира.

Радует, что в Швейцарию поедут самые титулованные украинские биатлонистки Юлия Джима и Елена Белосюк. На их выступление болельщики возлагают особые надежды.

Состав сборной Украины на чемпионат Европы (женщины)

Юлия Джима

Анастасия Меркушина

Елена Белосюк

Анна Кривонос

Любовь Кипяченкова

Расписание чемпионата Европы 2023 по биатлону.

Среда, 25 января, 11:15. Женщины, индивидуальная гонка (15 км)

Среда, 25 января, 15.00. Мужчины, индивидуальная гонка (20 км)

Пятница, 27 января, 11.30. Женщины, спринт (7.5 км)

Пятница, 27 января, в 15:00. Мужчины, спринт (10 км)

Суббота, 28 января, 11.30. Женщины, гонка преследования (10 км)

Суббота, 28 января, 14.30. Мужчины, гонка преследования (12.5 км)

Воскресенье, 29 января, 11:30. Смешанная естафета

Воскресенье, 29 января, 14:30. Одиночная смешанная эстафета

Чемпионат Европы по биатлону продлится с 25 по 29 января в швейцарском Ленцерхайде. Сразу за этим турниром стартует чемпионат мира, который пройдет в немецком Оберхофе.