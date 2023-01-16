Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится в итальянской Антхольц-Антерсельве. После чего биатлонистов ждет чемпионат Европы, который примет швейцарский Ленцерхайде.

Читайте также Норвежцы оккупировали подиум: Йоханнес Бе – победитель масс-старта в Рупольдинге

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра объявил состав команды на престижном старте в Швейцарии. Страна будет представлена в самом сильном составе. Но без капитана Дмитрия Пидручного, который продолжает возобновление после операции на разорванном мениске.

Состав сборной Украины на чемпионат Европы (мужчины)

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Тарас Лесюк

Денис Насико

Артем Тищенко

Обратите внимание! Чемпионат Европы по биатлону будет проходить с 25 по 29 января. Биатлонисты сразятся в целом ряде дисциплин – "индивидуалке", спринте, преследовании, смешанной эстафете и одиночной смешанной эстафете.

Пока неизвестно, в каком составе выступит женская сборная на чемпионате Европы-2023.

Интересно, что после чемпионата Европы биатлонистов ожидает самый большой старт в сезоне – чемпионат мира в немецком Оберхофе (8-го по 19 февраля). Ожидается, что в этот турнир в строй должен вернуться Пидручный.