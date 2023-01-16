Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится в итальянской Антхольц-Антерсельве. После чего биатлонистов ждет чемпионат Европы, который примет швейцарский Ленцерхайде.
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Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра объявил состав команды на престижном старте в Швейцарии. Страна будет представлена в самом сильном составе. Но без капитана Дмитрия Пидручного, который продолжает возобновление после операции на разорванном мениске.
Состав сборной Украины на чемпионат Европы (мужчины)
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Богдан Цымбал
- Тарас Лесюк
- Денис Насико
- Артем Тищенко
Пока неизвестно, в каком составе выступит женская сборная на чемпионате Европы-2023.
Интересно, что после чемпионата Европы биатлонистов ожидает самый большой старт в сезоне – чемпионат мира в немецком Оберхофе (8-го по 19 февраля). Ожидается, что в этот турнир в строй должен вернуться Пидручный.