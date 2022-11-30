Женская "индивидуалка" потеряла одну биатлонистку из Украины: кто не выйдет на трассу в Контиолахте

В среду, 30 ноября, биатлонный сезон-2022/2023 на Кубке мира у женщин откроется индивидуальная гонка. Сборную Украины на трассе будут представлять четыре биатлонистки вместо пяти.

В последний момент из списка участниц "индивидуалки" выбыла Елена Белосюк. 35-летняя биатлонистка пропустит первую гонку нового сезона у женщин.

Без сюрпризов не обошлось: кто победил в первой биатлонной гонке сезона и как выступили украинцы

Белосюк должна была выйти под 77-м номером в финском Контиолахте.

Кто выступит в "индивидуалке" за сборную Украины

15. Ирина Петренко

36. Дарья Блашко

39. Юлия Джима

69. Анна Кривонос

Начало женской индивидуальной гонки в 14:15 по Киеву.

Напомним, что первые гонки по болезни пропускает Анастасия Меркушина. Однако она и ее талантливая сестра Александра могут выступить на Кубке IBU, где сезон начнет и олимпийская чемпионка Валентина Семеренко.

На первом этапе Кубка мира поклонники биатлона также увидят эстафеты, спринты и гонки преследования. Стартовый этап в Контиолахте продлится до 4 декабря.

Сезон стартовал мужской "индивидуалкой". Победителем гонки стал швед Мартин Понсилуома. Из украинцев лучше выступил Антон Дудченко, который замкнул топ-30 лучших.