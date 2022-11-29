Украину в индивидуальной гонке должны были представить пятеро биатлонистов. Богдан Цымбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Денис Насыко и Артём Прима. Но последний на старте так и не вышел.

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Правда, и этой четверке украинцев побороться за медали не удалось. Лучшим из украинцев стал Антон Дудченко. Имея три промаха на четырех огневых рубежах, он проиграл лидеру гонки более четырех минут. И в итоге занял 30 место.

Сразу за ним разместился и Богдан Цымбал, хотя он допустил всего два промаха. Но проиграл в беге.

Еще одним украинским биатлонистом в зачетной зоне стал Тарас Лесюк – 40-е место, несмотря на два промаха. А для спортсмена – только во второй раз в карьере попадание в очки Кубка мира.

А вот Денис Насико финишировал за топ-60. Он показал только 64-й результат.

Кто победил в первой гонке сезона

Главным претендентом на победу до последней стрельбы считался норвежец Штурла Легрейд. Он чисто отстрелялся на предыдущих огневых рубежах. И первые три мишени на последней стрельбе тоже закрыл. Но после этого дважды промахнулся и упустил возможность одержать победу. Он даже потерял место на подиуме, финишировав в итоге шестым.

А вот единственный промах за всю гонку не помешал шведу Мартину Понсилуома одержать победу, ставшую для него первой в индивидуальных гонках.

Еще два места на подиуме заняли биатлонисты, которые закрыли все мишени во время стрельбы. Серебро выиграл швейцарец Гартвег, до этого максимум финишировавший на 17-м месте. А бронза досталась немцу Давиду Цобелю, на финише обошедшему своего соотечественника Романа Реса на полторы секунды.

Результат индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Котиолахте

1. Мартин Понсилуома (0+1+0+0) 49:36.5

2. Никлас Гартвег (0+0+0+0) +37.2

3. Давид Цобель (0+0+0+0) +59.3

...

30. Антон Дудченко (1+0+1+1) +4:17:8

31. Богдан Цымбал (1+0+0+1) +4:31.5

40. Тарас Лесюк (0+1+0+1) +5:02.2

64. Денис Насыко (0+2+0+1) +6:53.4

В среду, 30 ноября, на этапе Кубка мира по биатлону будет тоже всего одна гонка – "индивидуалка" у женщин.