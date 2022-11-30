В останній момент зі списку учасниць "індивідуалки" вибула Олена Білосюк. 35-річна біатлоністка пропустить першу гонку нового сезону у жінок.

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Білосюк повинна була вийти під 77-м номером у фінському Контіолахті.

Хто виступить в "індивідуалці" за збірну України

15. Ірина Петренко

36. Дар'я Блашко

39. Юлія Джима

69. Анна Кривонос

Зверніть увагу! Початок жіночої індивідуальної гонки о 14:15 за київським часом.

Нагадаємо, що перші гонки через хворобу пропускає Анастасія Меркушина. Однак вона та її талановита сестра Олександра можуть виступи на Кубку IBU, де сезон розпочне й олімпійська чемпіонка Валентина Семеренко.

На першому етапі Кубка світу прихильники біатлону також побачать естафети, спринти та гонки переслідування. Стартовий етап у Контіолахті триватиме до 4 грудня.

До слова. Сезон стартував чоловічою "індивідуалкою". Переможцем гонки став швед Мартін Понсілуома. З українців найкраще виступив Антон Дудченко, який замкнув топ-30 найкращих.