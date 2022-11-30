В останній момент зі списку учасниць "індивідуалки" вибула Олена Білосюк. 35-річна біатлоністка пропустить першу гонку нового сезону у жінок.
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Білосюк повинна була вийти під 77-м номером у фінському Контіолахті.
Хто виступить в "індивідуалці" за збірну України
15. Ірина Петренко
36. Дар'я Блашко
39. Юлія Джима
69. Анна Кривонос
Нагадаємо, що перші гонки через хворобу пропускає Анастасія Меркушина. Однак вона та її талановита сестра Олександра можуть виступи на Кубку IBU, де сезон розпочне й олімпійська чемпіонка Валентина Семеренко.
На першому етапі Кубка світу прихильники біатлону також побачать естафети, спринти та гонки переслідування. Стартовий етап у Контіолахті триватиме до 4 грудня.