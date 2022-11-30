В последний момент из списка участниц "индивидуалки" выбыла Елена Белосюк. 35-летняя биатлонистка пропустит первую гонку нового сезона у женщин.
Без сюрпризов не обошлось: кто победил в первой биатлонной гонке сезона и как выступили украинцы
Белосюк должна была выйти под 77-м номером в финском Контиолахте.
Кто выступит в "индивидуалке" за сборную Украины
15. Ирина Петренко
36. Дарья Блашко
39. Юлия Джима
69. Анна Кривонос
Напомним, что первые гонки по болезни пропускает Анастасия Меркушина. Однако она и ее талантливая сестра Александра могут выступить на Кубке IBU, где сезон начнет и олимпийская чемпионка Валентина Семеренко.
На первом этапе Кубка мира поклонники биатлона также увидят эстафеты, спринты и гонки преследования. Стартовый этап в Контиолахте продлится до 4 декабря.