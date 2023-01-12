Зимняя Универсиада-2023: полный состав сборной Украины

12 января 2023, 16:48
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Источник:

Общественное Спорт

В четверг, 12 января, в американском Лейк-Плэсиде состоится церемония открытия зимней Универсиады-2023. Сборная Украины заявила на турнир 60 спортсменов, которые выступят в восьми дисциплинах.

Международные спортивные соревнования среди студентов продлятся 11 дней. За 86 комплектов наград будут соревноваться представители 60 стран.

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Украина будет представлена в восьми дисциплинах. В составе сборной по биатлону на Универсиаду-2023 должен был отправиться Виталий Мандзин, но он заболел пневмонией и потому пропустит престижный турнир. Таким образом, в соревнованиях примут участие 60 украинских атлетов.

Важно! На Универсиаду-2023 не были допущены спортсмены из России и Беларуси, чьи государства начали полномасштабную военную агрессию против Украины в феврале 2022 года.

Интересно, что в состав сборной Украины попали три участника зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине: Иван Шмуратко, Дмитрий Мазурчук и Анастасия Шепиленко.

Состав сборной Украины на зимнюю Универсиаду-2023

Биатлон

  • Мужчины: Степан Кинаш, Дмитрий Грущак, Владислав Чихар, Роман Боровик
  • Женщины: Юлия Городная, Елена Городная, Лилия Стеблина

Лыжное двоеборье

  • Мужчины: Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец, Виталий Гребенюк

Лыжные гонки

  • Мужчины: Максим Бондарь, Дмитрий Романченко, Руслан Денисенко, Олег Мищенко, Алексей Кирик
  • Женщины: Анастасия Савинская, Анастасия Никон, Елизавета Ноприенко, Анастасия Иванченко

Горные лыжи

  • Мужчины: Роман Цибеленко
  • Женщины: Анастасия Шепиленко, Екатерина Шепиленко, Анастасия Мацола

Сноубординг

  • Мужчины: Михаил Харук, Василий Кашелюк, Иван Рисованный, Глеб Мостовенко
  • Женщины: Вита Боднарук, Надежда Гапатин

Фигурное катание

  • Мужчины: Кирилл Белобров, Иван Шмуратко
  • Женщины: Мария Голубцова, Анастасия Гожва

Шорт-трек

  • Мужчины: Ярослав Морозов, Ростислав Леонтенко
  • Женщины: Виктория Червенко, Татьяна Зарванская, Мария Зарванская

Хоккей

Состав сборной Украины по хоккею

Напомним, что сборная Украины впервые за последние шесть лет примет участие в зимней Универсиаде. В последний раз украинцы выступали в 2017 году в Алматы. Следующую Универсиаду-2019 Украина бойкотировала из-за того, что соревнования проходили в российском Красноярске. А зимние Всемирные университетские игры-2021 были упразднены из-за пандемии коронавируса.

Украина на зимних Универсиадах

  • Сборная Украины впервые выступила на зимней Универсиаде в 1993 году.
  • Лучший результат украинцы показали в 2003 году в итальянском Тарвизио.
  • Тогда "сине-желтые" заняли второе место в общем зачете.
  • В общей сложности Украина как независимое государство участвовала в 13 зимних Универсиадах.
  • За этот период украинские спортсмены завоевали 115 медалей: 33 золотых, 42 серебряных и 40 бронзовых.
Автор: Сергій Шаховець