Міжнародні спортивні змагання серед студентів триватимуть 11 днів. За 86 комплектів нагород змагатимуться представники 60 країн.

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Україна буде представлена у восьми дисциплінах. У складі збірної з біатлону на Універсіаду-2023 мав вирушити Віталій Мандзин, але він захворів на пневмонію і тому пропустить престижний турнір. Таким чином, у змаганнях візьмуть участь 60 українських атлетів.

Важливо! До Універсіади-2023 не були допущені спортсмени з Росії та Білорусі, чиї держави розпочали повномасштабну військову агресію проти України в лютому 2022 року.

Цікаво, що до складу збірної України потрапили три учасники зимових Олімпійських ігор 2022 у Пекині: Іван Шмуратко, Дмитро Мазурчук та Анастасія Шепіленко.

Склад збірної України на зимову Універсіаду-2023

Біатлон

Чоловіки: Степан Кінаш, Дмитрій Грущак, Владислав Чихар, Роман Боровик

Степан Кінаш, Дмитрій Грущак, Владислав Чихар, Роман Боровик Жінки: Юлія Городна, Олена Городна, Лілія Стеблина

Лижне двоборство

Чоловіки: Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець, Віталій Гребенюк

Лижні гонки

Чоловіки: Максим Бондар, Дмитро Романченко, Руслан Денисенко, Олег Міщенко, Олексій Кирик

Максим Бондар, Дмитро Романченко, Руслан Денисенко, Олег Міщенко, Олексій Кирик Жінки: Анастасія Савінська, Анастасія Нікон, Єлизавета Нопрієнко, Анастасія Іванченко

Гірські лижі

Чоловіки: Роман Цибеленко

Роман Цибеленко Жінки: Анастасія Шепіленко, Катерина Шепіленко, Анастасія Мацола

Сноубординг

Чоловіки: Михайло Харук, Василь Кашелюк, Іван Мальований, Гліб Мостовенко

Михайло Харук, Василь Кашелюк, Іван Мальований, Гліб Мостовенко Жінки: Віта Боднарук, Надія Гапатин

Фігурне катання

Чоловіки: Кирило Бєлобров, Іван Шмуратко

Кирило Бєлобров, Іван Шмуратко Жінки: Марія Голубцова, Анастасія Гожва

Шорт-трек

Чоловіки: Ярослав Морозов, Ростислав Леонтенко

Ярослав Морозов, Ростислав Леонтенко Жінки: Вікторія Червенко, Тетяна Зарванська, Марія Зарванська

Хокей

Склад збірної України з хокею

Нагадаємо, що збірна України вперше за останні шість років візьме участь у зимовій Універсіаді. Востаннє українці виступали в 2017 році в Алмати. Наступну Універсіаду-2019 Україна бойкотувала через те, що змагання проходили в російському Красноярську. А зимові Всесвітні університетські ігри-2021 були скасовані через пандемію коронавірусу.

Україна на зимових Універсіадах