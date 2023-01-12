Міжнародні спортивні змагання серед студентів триватимуть 11 днів. За 86 комплектів нагород змагатимуться представники 60 країн.

Читайте також Все заради юнаків: Україна пропустить три останні етапи Кубка світу з санного спорту

Україна буде представлена у восьми дисциплінах. У складі збірної з біатлону на Універсіаду-2023 мав вирушити Віталій Мандзин, але він захворів на пневмонію і тому пропустить престижний турнір. Таким чином, у змаганнях візьмуть участь 60 українських атлетів.

Цікаво, що до складу збірної України потрапили три учасники зимових Олімпійських ігор 2022 у Пекині: Іван Шмуратко, Дмитро Мазурчук та Анастасія Шепіленко.

Склад збірної України на зимову Універсіаду-2023

Біатлон

  • Чоловіки: Степан Кінаш, Дмитрій Грущак, Владислав Чихар, Роман Боровик
  • Жінки: Юлія Городна, Олена Городна, Лілія Стеблина

Лижне двоборство

  • Чоловіки: Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець, Віталій Гребенюк

Лижні гонки

  • Чоловіки: Максим Бондар, Дмитро Романченко, Руслан Денисенко, Олег Міщенко, Олексій Кирик
  • Жінки: Анастасія Савінська, Анастасія Нікон, Єлизавета Нопрієнко, Анастасія Іванченко

Гірські лижі

  • Чоловіки: Роман Цибеленко
  • Жінки: Анастасія Шепіленко, Катерина Шепіленко, Анастасія Мацола

Сноубординг

  • Чоловіки: Михайло Харук, Василь Кашелюк, Іван Мальований, Гліб Мостовенко
  • Жінки: Віта Боднарук, Надія Гапатин

Фігурне катання

  • Чоловіки: Кирило Бєлобров, Іван Шмуратко
  • Жінки: Марія Голубцова, Анастасія Гожва

Шорт-трек

  • Чоловіки: Ярослав Морозов, Ростислав Леонтенко
  • Жінки: Вікторія Червенко, Тетяна Зарванська, Марія Зарванська

Хокей

Склад збірної України з хокею

Нагадаємо, що збірна України вперше за останні шість років візьме участь у зимовій Універсіаді. Востаннє українці виступали в 2017 році в Алмати. Наступну Універсіаду-2019 Україна бойкотувала через те, що змагання проходили в російському Красноярську. А зимові Всесвітні університетські ігри-2021 були скасовані через пандемію коронавірусу.

Україна на зимових Універсіадах

  • Збірна України вперше виступила на зимовій Універсіаді в 1993 році.
  • Найкращий результат українці показали у 2003 році в італійському Тарвізіо.
  • Тоді "синьо-жовті" зайняли друге місце в загальному заліку.
  • Загалом Україна як незалежна держава брала участь у 13 зимових Універсіадах.
  • За цей період українські спортсмени завоювали 115 медалей: 33 золоті, 42 срібні та 40 бронзових.