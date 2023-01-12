Міжнародні спортивні змагання серед студентів триватимуть 11 днів. За 86 комплектів нагород змагатимуться представники 60 країн.
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Україна буде представлена у восьми дисциплінах. У складі збірної з біатлону на Універсіаду-2023 мав вирушити Віталій Мандзин, але він захворів на пневмонію і тому пропустить престижний турнір. Таким чином, у змаганнях візьмуть участь 60 українських атлетів.
Цікаво, що до складу збірної України потрапили три учасники зимових Олімпійських ігор 2022 у Пекині: Іван Шмуратко, Дмитро Мазурчук та Анастасія Шепіленко.
Склад збірної України на зимову Універсіаду-2023
Біатлон
- Чоловіки: Степан Кінаш, Дмитрій Грущак, Владислав Чихар, Роман Боровик
- Жінки: Юлія Городна, Олена Городна, Лілія Стеблина
Лижне двоборство
- Чоловіки: Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець, Віталій Гребенюк
Лижні гонки
- Чоловіки: Максим Бондар, Дмитро Романченко, Руслан Денисенко, Олег Міщенко, Олексій Кирик
- Жінки: Анастасія Савінська, Анастасія Нікон, Єлизавета Нопрієнко, Анастасія Іванченко
Гірські лижі
- Чоловіки: Роман Цибеленко
- Жінки: Анастасія Шепіленко, Катерина Шепіленко, Анастасія Мацола
Сноубординг
- Чоловіки: Михайло Харук, Василь Кашелюк, Іван Мальований, Гліб Мостовенко
- Жінки: Віта Боднарук, Надія Гапатин
Фігурне катання
- Чоловіки: Кирило Бєлобров, Іван Шмуратко
- Жінки: Марія Голубцова, Анастасія Гожва
Шорт-трек
- Чоловіки: Ярослав Морозов, Ростислав Леонтенко
- Жінки: Вікторія Червенко, Тетяна Зарванська, Марія Зарванська
Хокей
Склад збірної України з хокею
Нагадаємо, що збірна України вперше за останні шість років візьме участь у зимовій Універсіаді. Востаннє українці виступали в 2017 році в Алмати. Наступну Універсіаду-2019 Україна бойкотувала через те, що змагання проходили в російському Красноярську. А зимові Всесвітні університетські ігри-2021 були скасовані через пандемію коронавірусу.
Україна на зимових Універсіадах
- Збірна України вперше виступила на зимовій Універсіаді в 1993 році.
- Найкращий результат українці показали у 2003 році в італійському Тарвізіо.
- Тоді "синьо-жовті" зайняли друге місце в загальному заліку.
- Загалом Україна як незалежна держава брала участь у 13 зимових Універсіадах.
- За цей період українські спортсмени завоювали 115 медалей: 33 золоті, 42 срібні та 40 бронзових.