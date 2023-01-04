Заявку сборной Украины опубликовал Комитет по физическому воспитанию и спорту МОН Украины на своей странице в Facebook.

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В состав украинской сборной по биатлону включили восемь биатлонистов. В их числе один участник Кубка мира сезона 2022/23 Виталий Мандзин. Мужскую сборную по биатлону на Универсиаде-2023 возглавит Николай Зоц, а женскую – Валерий Лесников.

Состав сборной Украины по биатлону на Универсиаду-2023

Мужчины: Виталий Мандзин, Степан Кинаш, Дмитрий Грущак, Роман Боровик, Владислав Чихарь

Виталий Мандзин, Степан Кинаш, Дмитрий Грущак, Роман Боровик, Владислав Чихарь Женщины: Юлия Городная, Елена Городная, Лилия Стеблина

Важно! Зимняя Универсиада-2023 продлится с 11 по 22 января. В соревнованиях по биатлону медали разыграют в индивидуальных гонках, одиночной смешанной эстафете, спринтах, гонках преследования и масстартах. Всего Украину представят на соревнованиях 61 спортсмен. Наша команда примет участие в восьми видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжной гонке, сноубординге, фигурном катании, хоккее и шорттреке.

Отметим, что сборная Украины впервые за последние шесть лет примет участие в зимней Универсиаде. В последний раз украинцы выступали в 2017 году в Алматы. Следующую Универсиаду-2019 Украина бойкотировала из-за того, что соревнования проходили в российском Красноярске. А зимние Всемирные университетские игры-2021 были упразднены из-за пандемии коронавируса.

В общей сложности Украина как независимое государство участвовала в 13 зимних Универсиадах. За этот период украинские спортсмены завоевали 115 медалей: 33 золотых, 42 серебряных и 40 бронзовых.