Международные спортивные соревнования среди студентов продлятся 11 дней. За 86 комплектов наград будут соревноваться представители 60 стран.
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Украина будет представлена в восьми дисциплинах. В составе сборной по биатлону на Универсиаду-2023 должен был отправиться Виталий Мандзин, но он заболел пневмонией и потому пропустит престижный турнир. Таким образом, в соревнованиях примут участие 60 украинских атлетов.
Интересно, что в состав сборной Украины попали три участника зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине: Иван Шмуратко, Дмитрий Мазурчук и Анастасия Шепиленко.
Состав сборной Украины на зимнюю Универсиаду-2023
Биатлон
- Мужчины: Степан Кинаш, Дмитрий Грущак, Владислав Чихар, Роман Боровик
- Женщины: Юлия Городная, Елена Городная, Лилия Стеблина
Лыжное двоеборье
- Мужчины: Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец, Виталий Гребенюк
Лыжные гонки
- Мужчины: Максим Бондарь, Дмитрий Романченко, Руслан Денисенко, Олег Мищенко, Алексей Кирик
- Женщины: Анастасия Савинская, Анастасия Никон, Елизавета Ноприенко, Анастасия Иванченко
Горные лыжи
- Мужчины: Роман Цибеленко
- Женщины: Анастасия Шепиленко, Екатерина Шепиленко, Анастасия Мацола
Сноубординг
- Мужчины: Михаил Харук, Василий Кашелюк, Иван Рисованный, Глеб Мостовенко
- Женщины: Вита Боднарук, Надежда Гапатин
Фигурное катание
- Мужчины: Кирилл Белобров, Иван Шмуратко
- Женщины: Мария Голубцова, Анастасия Гожва
Шорт-трек
- Мужчины: Ярослав Морозов, Ростислав Леонтенко
- Женщины: Виктория Червенко, Татьяна Зарванская, Мария Зарванская
Хоккей
Состав сборной Украины по хоккею
Напомним, что сборная Украины впервые за последние шесть лет примет участие в зимней Универсиаде. В последний раз украинцы выступали в 2017 году в Алматы. Следующую Универсиаду-2019 Украина бойкотировала из-за того, что соревнования проходили в российском Красноярске. А зимние Всемирные университетские игры-2021 были упразднены из-за пандемии коронавируса.
Украина на зимних Универсиадах
- Сборная Украины впервые выступила на зимней Универсиаде в 1993 году.
- Лучший результат украинцы показали в 2003 году в итальянском Тарвизио.
- Тогда "сине-желтые" заняли второе место в общем зачете.
- В общей сложности Украина как независимое государство участвовала в 13 зимних Универсиадах.
- За этот период украинские спортсмены завоевали 115 медалей: 33 золотых, 42 серебряных и 40 бронзовых.