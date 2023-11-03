Дмитрий Христич объявил состав сборной Украины по хоккею на турнир в Будапеште

3 ноября 2023, 23:42
Читати новину українською

Источник:

ФХУ

Наша команда проведет первый сбор во главе с новым тренером. Украина сыграет на Мемориале Томаша Шаркози против топ-сборных дивизиона ІА.

В середине октября мужская сборная Украины по хоккею получила нового тренера. Вместо Вадима Шахрайчука на должность был назначен экс-игрок НХЛ Дмитрий Христич.

По теме "Будем готовиться и выигрывать": тренер сборной Украины по хоккею – о целях команды и своем штабе

Выбор Христича

А уже в середине ноября команда проведет первый сбор под его руководством. Украина отправится в Будапешт, где примет участие в Мемориале Томаша Шаркози.

На свой дебютный сбор Христич вызвал 23 игрока. Большинство игроков представляют киевский Сокол (6). При этом почти половина – 10 игроков – легионеры.

Вратари :

  • Эдуард Захарченко (Днепр)
  • Богдан Дьяченко (Сокол)

Защитники :

  • Глеб Варава (Кременчуг)
  • Денис Матусевич (Кременчуг)
  • Евгений Ратушный (Днепр)
  • Всеволод Толстушко (Сокол)
  • Игорь Мережко (Спешска Нова Весь, Словакия)
  • Виталий Андрейков (Заглембе, Польша)
  • Иван Сысак (Дунайварош, Венгрия)
  • Артём Гребеник (Кеттера, Финляндия)

Нападающие :

  • Денис Бородай (Сокол)
  • Виктор Захаров (Сокол)
  • Вадим Мазур (Сокол)
  • Алексей Янишевский (Сокол)
  • Виталий Кукла (Кременчуг)
  • Ярослав Панченко (Киев Кепиталз)
  • Владислав Куцевич (Киев Кепиталз)
  • Алексей Ворона (Поважска Быстрица, Словакия)
  • Андрей Денискин (Уния, Польша)
  • Илья Коренчук (ГКС Тихи, Польша)
  • Александр Пересунько (Попрад, Словакия)
  • Даниил Трахт (Лукко, Финляндия)
  • Назар Ружников (Каунас Сити, Литва)

Читайте также Коуч сборной Украины по хоккею отреагировал на возможный допуск России к Олимпиаде: что говорил Христич

Что ждет сборную Украины

Команда отправится на сбор 5 ноября, а сам турнир в столице Венгрии пройдет с 9 по 11 число. Соперниками "сине-желтых" станут сборные Италии, Словении и страны-хозяйки.

Соревнования станут своеобразной подготовкой к выступлениям в дивизионе ІВ и квалификации к Олимпийским играм в следующем году. В лиге чемпионата мира нашими соперниками будут Литва, Китай, Эстония, Испания и Нидерланды.

Автор: Анатолій Дерека