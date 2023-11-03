Дмитрий Христич объявил состав сборной Украины по хоккею на турнир в Будапеште

Наша команда проведет первый сбор во главе с новым тренером. Украина сыграет на Мемориале Томаша Шаркози против топ-сборных дивизиона ІА.

В середине октября мужская сборная Украины по хоккею получила нового тренера. Вместо Вадима Шахрайчука на должность был назначен экс-игрок НХЛ Дмитрий Христич.

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Выбор Христича

А уже в середине ноября команда проведет первый сбор под его руководством. Украина отправится в Будапешт, где примет участие в Мемориале Томаша Шаркози.

На свой дебютный сбор Христич вызвал 23 игрока. Большинство игроков представляют киевский Сокол (6). При этом почти половина – 10 игроков – легионеры.

Вратари :

Эдуард Захарченко (Днепр)

Богдан Дьяченко (Сокол)

Защитники :

Глеб Варава (Кременчуг)

Денис Матусевич (Кременчуг)

Евгений Ратушный (Днепр)

Всеволод Толстушко (Сокол)

Игорь Мережко (Спешска Нова Весь, Словакия)

Виталий Андрейков (Заглембе, Польша)

Иван Сысак (Дунайварош, Венгрия)

Артём Гребеник (Кеттера, Финляндия)

Нападающие :

Денис Бородай (Сокол)

Виктор Захаров (Сокол)

Вадим Мазур (Сокол)

Алексей Янишевский (Сокол)

Виталий Кукла (Кременчуг)

Ярослав Панченко (Киев Кепиталз)

Владислав Куцевич (Киев Кепиталз)

Алексей Ворона (Поважска Быстрица, Словакия)

Андрей Денискин (Уния, Польша)

Илья Коренчук (ГКС Тихи, Польша)

Александр Пересунько (Попрад, Словакия)

Даниил Трахт (Лукко, Финляндия)

Назар Ружников (Каунас Сити, Литва)

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Что ждет сборную Украины

Команда отправится на сбор 5 ноября, а сам турнир в столице Венгрии пройдет с 9 по 11 число. Соперниками "сине-желтых" станут сборные Италии, Словении и страны-хозяйки.

Соревнования станут своеобразной подготовкой к выступлениям в дивизионе ІВ и квалификации к Олимпийским играм в следующем году. В лиге чемпионата мира нашими соперниками будут Литва, Китай, Эстония, Испания и Нидерланды.