В немецком Оберхофе 13-го января стартует 6-й этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021. Первыми на старт выйдут мужчины, которые преодолеют 10 километров спринта.

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра назвал состав команды на спринт. Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

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По сравнению со спринтом, который состоялся в рамках 5-го этапа Кубка мира в составе сборной Украины всего одно изменение. Вместо Тараса Лесюка выступит Антон Дудченко.

Состав сборной Украины

14. Артем Тищенко

33. Дмитрий Пидручный

45. Антон Дудченко

65. Артем Прима

92. Руслан Ткаленко

Календарь гонок в Оберхофе

13 января. Мужской спринт (начало в 15:30)

14 января. Женский спринт (начало в 15:30)

15 января. Мужская эстафета (начало в 15:30)

16 января. Женская эстафета (начало в 15:45)

17 января. Мужской масс-старт (начало в 13:30)

18 января. Женский масс-старт (начало в 16:00)



Календарь биатлонного сезона 2020/2021 / Инфографика 24 канала