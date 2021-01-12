У німецькому Оберхофі 13-го січня стартує 6-й етап Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021. Першими на старт вийдуть чоловіки, які подолають 10 кілометрів спринту.

Головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра назвав склад команди на спринт. Про це повідомляє Biathlon.com.ua.

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У порівнянні зі спринтом, який відбувся у рамках 5-го етапу Кубка світу, у складі збірної України всього одна зміна. Замість Тараса Лесюка виступить Антон Дудченко.

Склад збірної України

14. Артем Тищенко

33. Дмитро Підручний

45. Антон Дудченко

65. Артем Прима

92. Руслан Ткаленко

Календар гонок в Оберхофі

13 січня. Чоловічий спринт (початок о 15:30)

14 січня. Жіночий спринт (початок о 15:30)

15 січня. Чоловіча естафета (початок о 15:30)

16 січня. Жіноча естафета (початок о 15:45)

17 січня. Чоловічий мас-старт (початок о 13:30)

18 січня. Жіночий мас-старт (початок о 16:00)



Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал