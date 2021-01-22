В итальянском Антхольце в субботу, 23 января, продолжится 7-й этап Кубка мира по биатлону. Мужские сборные ожидает классическая эстафета.

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра назвал состав, который выступит в эстафете. Об этом сообщает 24 канал.

Кстати Украинский биатлонист Дудченко сенсационно 5-й в Антхольце

Санитра решил сохранить состав, который получил для Украины пока самое высокое место в сезоне-2020/2021 – шестое место в рамках 6-го этапа в Оберхофе.

Состав сборной Украины

Артем Прима

Дмитрий Подручный

Артем Тищенко

Антон Дудченко

Отметим, что эстафета в Антхольце будет последней перед чемпионатом мира, который с 10 по 21 февраля будет проходить в Поклюке. Также эта гонка будет последней для большинства украинцев перед чемпионатом мира.

Только Антон Дудченко будет представлять мужскую сборную Украины в масс-старте, который состоится 24 января. Еще ряд биатлонистов поедет на чемпионат Европы в Польшу.

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