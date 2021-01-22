В італійському Антхольці у суботу, 23 січня, продовжиться 7-й етап Кубка світу з біатлону. На чоловічі збірні чекає класична естафета.

Головний тренер збірної України Юрай Санітра назвав склад, який виступить в естафеті. Про це повідомляє 24 канал.

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Санітра вирішив зберегти склад, який здобув для України поки найвище місце у сезоні-2020/2021 – 6-у сходинку у рамках 6-го етапу в Оберхофі.

Склад збірної України

Артем Прима

Дмитро Підручний

Артем Тищенко

Антон Дудченко

Зазначимо, що естафета в Антхольці буде останньою перед чемпіонатом світу, який з 10 до 21 лютого триватиме у Поклюці. Також ця гонка буде останньою для більшості українців перед чемпіонатом світу.

Тільки Антон Дудченко представлятиме чоловічу збірну України у мас-старті, який відбудеться 24 січня. Ще ряд біатлоністів поїдуть на чемпіонат Європи у Польщу.

Які позиції українці здобули в естафетах сезону-2020/2021