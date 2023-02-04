Блашко успела восстановиться к старту ЧМ-2023 по биатлону: окончательный состав сборной Украины

4 февраля 2023, 18:50
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Общественное Спорт

Юрай Санитра и Александр Кравченко назвали последних членов нашей команды на соревнования в Обергофе. В заявку не попала сестра Анастасии Меркушиной – Александра.

Сборная Украины по биатлону окончательно определилась со составами чемпионата мира-2023. Турнир пройдет в немецком Обергофе с 8 по 19 февраля.

По теме Украина впервые с 2018 года вошла в топ-3 медального зачета чемпионата Европы по биатлону

В мужскую и женскую команды попали по шесть биатлонистов, однако одновременно на старт смогут выйти только четверо. Пятерых членов команды тренер мужской сборной Юрай Санитра назвал еще в конце января.

На последнее место претендовали Руслан Ткаленко, Тарас Лесюк и Артем Тищенко. В итоге выбор пал на последнего. Полный состав нашей сборной среди мужчин следующий:

  • Дмитрий Пидручный
  • Артем Прима
  • Антон Дудченко
  • Богдан Цымбал
  • Денис Насико
  • Артем Тищенко
Стоит знать. Тищенко стал лучшим среди украинцев во втором спринте Обертиллиаха, заняв 12-е место. В первой гонке из соотечественников Артема опередил только взявший бронзу Дмитрий Пидручный.

Возвращение Блашко

Хорошие новости пришли и для состава женской команды. В предварительную заявку не попала Дарья Блашко, имевшая воспаление вестибулярного нерва. Впрочем, она успела пройти лечение и восстановиться до соревнований. Как выглядит заявка женской сборной Украины:

  • Елена Белосюк
  • Юлия Джима
  • Анастасия Меркушина
  • Анна Кривонос
  • Любовь Кипяченкова
  • Дарья Блашко

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На чемпионате мира по биатлону будет разыграно 12 комплектов медалей. Состязание начнется с классической смешанной эстафеты в среду, 8 февраля.

Интересно знать. Чемпионами мира по этому составу сборной Украины были Елена Белосюк и Дмитрий Пидручный. Первая выигрывала спринт 2013 года, вторая – гонку преследования в 2019-м.
Автор: Анатолій Дерека