Блашко успела восстановиться к старту ЧМ-2023 по биатлону: окончательный состав сборной Украины

Юрай Санитра и Александр Кравченко назвали последних членов нашей команды на соревнования в Обергофе. В заявку не попала сестра Анастасии Меркушиной – Александра.

Сборная Украины по биатлону окончательно определилась со составами чемпионата мира-2023. Турнир пройдет в немецком Обергофе с 8 по 19 февраля.

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В мужскую и женскую команды попали по шесть биатлонистов, однако одновременно на старт смогут выйти только четверо. Пятерых членов команды тренер мужской сборной Юрай Санитра назвал еще в конце января.

На последнее место претендовали Руслан Ткаленко, Тарас Лесюк и Артем Тищенко. В итоге выбор пал на последнего. Полный состав нашей сборной среди мужчин следующий:

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Денис Насико

Артем Тищенко

Возвращение Блашко

. Тищенко стал лучшим среди украинцев во втором спринте Обертиллиаха, заняв 12-е место. В первой гонке из соотечественников Артема опередил только взявший бронзу Дмитрий Пидручный.

Хорошие новости пришли и для состава женской команды. В предварительную заявку не попала Дарья Блашко, имевшая воспаление вестибулярного нерва. Впрочем, она успела пройти лечение и восстановиться до соревнований. Как выглядит заявка женской сборной Украины:

Елена Белосюк

Юлия Джима

Анастасия Меркушина

Анна Кривонос

Любовь Кипяченкова

Дарья Блашко

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