Збірна України з біатлону остаточно визначилась зі складами на чемпіонат світу-2023. Турнір пройде у німецькому Обергофі з 8 по 19 лютого).
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У чоловічу та жіночу команди потрапили по шість біатлоністів, однако одночасно на старт зможуть вийти лише четверо. П/ятьох членів команди тренер чоловічої збірної Юрай Санітра назвав ще в кінці січня.
На останнє місце претендували Руслан Ткаленко, Тарас Лесюк та Артем Тищенко. У підсумку вибір пав на останнього. Повний склад нашої збірної серед чоловіків наступний:
- Дмитро Підручний
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Богдан Цимбал
- Денис Насико
- Артем Тищенко
Повернення Блашко
Гарні новини надійшли і для складу жіночої команди. У попередню заявку не потрапила Дар'я Блашко, яка мала запалення вестибулярного нерва. Втім вона встигла пройти лікування та відновитися до змагань. Як виглядає заявка жіночої збірної України:
- Олена Білосюк
- Юлія Джима
- Анастасія Меркушина
- Анна Кривонос
- Любов Кип'яченкова
- Дар'я Блашко
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На чемпіонаті світу з біатлону буде розіграно 12 комплектів медалей. Змагання розпочнеться з класичної змішаної естафети в середу, 8 лютого.