Збірна України з біатлону остаточно визначилась зі складами на чемпіонат світу-2023. Турнір пройде у німецькому Обергофі з 8 по 19 лютого).

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У чоловічу та жіночу команди потрапили по шість біатлоністів, однако одночасно на старт зможуть вийти лише четверо. П/ятьох членів команди тренер чоловічої збірної Юрай Санітра назвав ще в кінці січня.

На останнє місце претендували Руслан Ткаленко, Тарас Лесюк та Артем Тищенко. У підсумку вибір пав на останнього. Повний склад нашої збірної серед чоловіків наступний:

Дмитро Підручний

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

Денис Насико

Артем Тищенко

Варто знати. Тищенко став найкращим серед українців у другому спринті Обертілліаха, посівши 12-ту сходинку. У першій гонці зі співвітчизників Артема випередив тільки Дмитро Підручний, який взяв бронзу.

Повернення Блашко

Гарні новини надійшли і для складу жіночої команди. У попередню заявку не потрапила Дар'я Блашко, яка мала запалення вестибулярного нерва. Втім вона встигла пройти лікування та відновитися до змагань. Як виглядає заявка жіночої збірної України:

Олена Білосюк

Юлія Джима

Анастасія Меркушина

Анна Кривонос

Любов Кип'яченкова

Дар'я Блашко

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