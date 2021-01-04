Биатлон: сборная Украины назвала состав на первые гонки в 2021 году
Уже в пятницу, 8-го января, в немецком Оберхофе восстановится биатлонный сезон-2020/2021. Сборная Украины определилась с составом на первый этап в 2021 году.
Женщины:
- Дарья Блашко,
- Юлия Джима,
- Валя Семеренко,
- Елена Пидгрушная,
- Вита Семеренко,
- Екатерина Бех,
- Анастасия Меркушина.
Сообщается, что после первых гонок в Оберхофе по одному спортсмену из мужской и женской команды отправятся на Кубок IBU, являющийся вторым по значению турниром в биатлоне.
Календарь биатлонного сезона-2020/2021 / Инфографика 24 канал
Календарь гонок в Оберхофе
- Женский спринт 8 января (12: 30)
- Мужской спринт 8 января (15:15)
- Женская гонка преследования 9 января (13: 45)
- Мужская гонка преследования 9 января (15:45)
- Смешанная эстафета 10 января (12: 30)
- Одиночная смешанная эстафета (15: 40)
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