Уже в пятницу, 8-го января, в немецком Оберхофе восстановится биатлонный сезон-2020/2021. Сборная Украины определилась с составом на первый этап в 2021 году.

О составе мужской и женской сборной Украины на первый этап Кубка мира в Оберхофе информирует Федерация биатлона Украины. Кстати 20-летняя российская биатлонистка дисквалифицирована на 4 года за допинг: детали скандала Мужчины: Дмитрий Пидручный,

Артем Прима,

Антон Дудченко,

Богдан Цимбал,

Руслан Ткаленко,

Артем Тищенко,

Тарас Лесюк. Женщины: Дарья Блашко,

Юлия Джима,

Валя Семеренко,

Елена Пидгрушная,

Вита Семеренко,

Екатерина Бех,

Анастасия Меркушина. Сообщается, что после первых гонок в Оберхофе по одному спортсмену из мужской и женской команды отправятся на Кубок IBU, являющийся вторым по значению турниром в биатлоне. Календарь биатлонного сезона-2020/2021 / Инфографика 24 канал Календарь гонок в Оберхофе Женский спринт 8 января (12: 30)

Мужской спринт 8 января (15:15)

Женская гонка преследования 9 января (13: 45)

Мужская гонка преследования 9 января (15:45)

Смешанная эстафета 10 января (12: 30)

Одиночная смешанная эстафета (15: 40)