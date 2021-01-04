Біатлон: збірна України назвала склад на перші гонки у 2021 році
Уже в п'ятницю, 8-го січня, у німецькому Оберхофі відновиться біатлонний сезон-2020/2021. Збірна України визначилася зі складом на перший етап у 2021 році.
Жінки:
- Дар'я Блашко,
- Юлія Джима,
- Валя Семеренко,
- Олена Підгрушна,
- Віта Семеренко,
- Катерина Бех,
- Анастасія Меркушина.
Повідомляється, що після перших гонок в Оберхофі по одному спортсмену з чоловічої і жіночої команди відправляться на Кубок IBU, що є другим за значенням турніром у біатлоні.
Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал
Календар гонок в Оберхофі
- Жіночий спринт 8 січня (12:30)
- Чоловічий спринт 8 січня (15:15)
- Жіноча гонка переслідування 9 січня (13:45)
- Чоловіча гонка переслідування 9 січня (15:45)
- Змішана естафета 10 січня (12:30)
- Одиночна змішана естафета (15:40)
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