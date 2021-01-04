Уже в п'ятницю, 8-го січня, у німецькому Оберхофі відновиться біатлонний сезон-2020/2021. Збірна України визначилася зі складом на перший етап у 2021 році.

Про склад чоловічої та жіночої збірної України на перший етап Кубка Світу в Оберхофі інформує Федерація біатлону України. До речі 20-річна російська біатлоністка дискваліфікована на 4 роки за допінг: деталі скандалу

Чоловіки:

Дмитро Підручний,

Артем Прима,

Антон Дудченко,

Богдан Цимбал,

Руслан Ткаленко,

Артем Тищенко,

Тарас Лесюк.

‍Жінки:

Дар'я Блашко,

Юлія Джима,

Валя Семеренко,

Олена Підгрушна,

Віта Семеренко,

Катерина Бех,

Анастасія Меркушина.

Повідомляється, що після перших гонок в Оберхофі по одному спортсмену з чоловічої і жіночої команди відправляться на Кубок IBU, що є другим за значенням турніром у біатлоні.



Календар біатлонного сезону-2020/2021 / Інфографіка 24 канал

Календар гонок в Оберхофі