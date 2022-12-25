С одним новичком в команде: сборная Украины определила состав на этап Кубка мира в Поклюке
Источник:biathlon.com.ua
Сборная Украины объявила состав команды на четвертый этап Кубка мира-2022/2023, который пройдет в словенской Поклюке. Заявка "сине-желтых" претерпела минимальные изменения.
Уже 5 января 2023 года в словенской Поклюке стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону. По итогам выступлений на предварительных этапах, а также личных гонок чемпионата Украины по биатлону был определен состав женской и мужской сборной.
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По сравнению с предыдущим этапом в Анси, возможность дебютировать в Кубке мира получил Руслан Ткаленко. Он займет место запасного, поскольку Артем Прима еще не полностью оправился от травмы. Пока точно не известно, сможет ли один из лидеров сборной помочь команде в Поклюке.Достойно внимания. Руслан Ткаленко на чемпионате Украины одержал победу в гонке преследования. В последний раз Ткаленко соревновался на Кубке мира в декабре 2021 года в Анси, где стал 108-м в спринте.
Не попал в заявку капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный, который в начале декабря перенес операцию на колене. Дмитрия ожидает длительное восстановление.
Состав мужской сборной Украины
- Антон Дудченко
- Артем Прима
- Богдан Цымбал
- Тарас Лесюк
- Руслан Ткаленко
- Виталий Мандзин
Женская пятерка выступит в том же составе, что и на этапе у Анси.
Состав женской сборной
- Анастасия Меркушина
- Елена Белосюк
- Юлия Джима
- Дарья Блашко
- Анна Кривонос