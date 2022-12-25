С одним новичком в команде: сборная Украины определила состав на этап Кубка мира в Поклюке

Сборная Украины объявила состав команды на четвертый этап Кубка мира-2022/2023, который пройдет в словенской Поклюке. Заявка "сине-желтых" претерпела минимальные изменения.

Уже 5 января 2023 года в словенской Поклюке стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону. По итогам выступлений на предварительных этапах, а также личных гонок чемпионата Украины по биатлону был определен состав женской и мужской сборной.

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По сравнению с предыдущим этапом в Анси, возможность дебютировать в Кубке мира получил Руслан Ткаленко. Он займет место запасного, поскольку Артем Прима еще не полностью оправился от травмы. Пока точно не известно, сможет ли один из лидеров сборной помочь команде в Поклюке.

Руслан Ткаленко на чемпионате Украины одержал победу в гонке преследования. В последний раз Ткаленко соревновался на Кубке мира в декабре 2021 года в Анси, где стал 108-м в спринте.

Не попал в заявку капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный, который в начале декабря перенес операцию на колене. Дмитрия ожидает длительное восстановление.

Состав мужской сборной Украины

Антон Дудченко

Артем Прима

Богдан Цымбал

Тарас Лесюк

Руслан Ткаленко

Виталий Мандзин

Женская пятерка выступит в том же составе, что и на этапе у Анси.

Состав женской сборной

Анастасия Меркушина

Елена Белосюк

Юлия Джима

Дарья Блашко

Анна Кривонос

, что на этапе Кубка мира в Поклюее, болельщики биатлона смогут насладиться спринтами, гонками преследования и эстафетами. Соревнования в Словении продлятся с 5 по 8 января.