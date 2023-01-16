Все сильнейшие, но без капитана: состав мужской сборной Украины на Евро-2023 по биатлону

16 января 2023, 14:25
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Источник:

Суспільне Спорт

Только 15 января завершился этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Лучший результат мужской сборной Украины стало 6 место в эстафете.

Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится в итальянской Антхольц-Антерсельве. После чего биатлонистов ждет чемпионат Европы, который примет швейцарский Ленцерхайде.

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Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра объявил состав команды на престижном старте в Швейцарии. Страна будет представлена в самом сильном составе. Но без капитана Дмитрия Пидручного, который продолжает возобновление после операции на разорванном мениске.

Состав сборной Украины на чемпионат Европы (мужчины)

  • Артем Прима
  • Антон Дудченко
  • Богдан Цымбал
  • Тарас Лесюк
  • Денис Насико
  • Артем Тищенко
Обратите внимание! Чемпионат Европы по биатлону будет проходить с 25 по 29 января. Биатлонисты сразятся в целом ряде дисциплин – "индивидуалке", спринте, преследовании, смешанной эстафете и одиночной смешанной эстафете.

Пока неизвестно, в каком составе выступит женская сборная на чемпионате Европы-2023.

Интересно, что после чемпионата Европы биатлонистов ожидает самый большой старт в сезоне – чемпионат мира в немецком Оберхофе (8-го по 19 февраля). Ожидается, что в этот турнир в строй должен вернуться Пидручный.

Автор: Софія Кулай