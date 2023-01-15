У Украины не было ни одного представителя в гонке с массовым стартом в Рупольдинге. В этот день продолжали феериты на заснеженной трассе норвежцы. 24 канал.

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Норвежский пьедестал

Йоханнес Бё в статусе лидера общего зачета вышел на старт. Бё-младший подверг свой статус фавориту гонки, несмотря на три недостатка. Лишь вторая стрельба была безупречна в исполнении норвежца.

Бё-младший привез на финише соперникам и одновременно партнерам по сборной 20 секунд. Вторым финишировал Ветле-Сьястад Кристиансен. А за его спиной в 16 секундах третьим стал Стурла Легрейд.

Вот так норвежцы оккупировали весь медальный пьедестал, не оставив шанс ни одному из соперников.

Отметим, что в шаге от "бронзы" остановился еще один норвежец Тарьей Бё – старший брат триумфатора масс-старта, уступивший Легрейду лишь одной секундой.

Самым высоким среди не представителей сборной Норвегии стал француз Эмильен Жаклен – 5-е место.

Результаты мужского масс-старта

1. Йоханнес-Тингнес Бё (Норвегия, 1+0+1+1) 36:12,0

2. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 1+0+1+0) +19,3

3. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0+1+0) +35,3

Обратите внимание! 15 января состоится и гонка с массовым стартом у женщин. Украина будет представлена одной биатлонисткой – Юлией Джимой.

Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится в итальянской Антхольц-Антерсельве – с 19 по 22 января.