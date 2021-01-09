Матч 18-го тура чемпионата Франции между Брестом и Ниццей запомнился курьезным моментом. Голкипер хозяев Готье Ларсоннер умудрился выбить мяч в собственные ворота, но каркас помешал голу.

При счете 2:0 в пользу Бреста голкипер хозяев решил записать свою фамилию на табло родного стадиона, но не судилось. Этот автогол мог стать лучшим ударом в истории футбола, пишет 24 канал.

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Сорванный автогол года

23-летний вратарь неудачно остановил передачу от партнера по команде. Мяч уже почти выкатился за линию ворот на угловой, чтобы этого не случилось Ларсоннер начал спасать ситуацию и умудрился выбить мяч прямо в каркас собственных ворот.

Это не было завершением бессмысленного "пожара" у ворот Бреста. Мяч отлетел прямо в ноги сопернику, но тот не смог удачно пробить в пустые владения хозяев. Хотя этот гол не стал бы проблемой для хозяев, которые и так побеждали, но заставил бы болельщиков команды взяться за голову.

Встреча так и завершилась со счетом 2:0 в пользу Бреста.

Добавим, что Готье еще с 2017-го года защищает ворота французского клуба и считается одним из лучших голкиперов Лиги 1 в этом сезоне. Хотя он часто вынимает из собственных владений мячи, он сумел четыре раза оставить свои ворота неприкосновенными и занимает 6 место по количеству сейвов за матч (3,4 в среднем).