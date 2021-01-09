Матч 18-го туру чемпіонату Франції між Брестом та Ніццою запам'ятався курйозним моментом. Голкіпер господарів Готьє Ларсоннер примудрився вибити м'яч у власні ворота, але каркас став на заваді голу.

За рахунку 2:0 на користь Бреста голкіпер господарів вирішив записати своє прізвище на табло рідного стадіону, але не судилось. Цей автогол міг стати найкращим ударом в історії футболу, пише 24 канал.

Це варто побачити Снайперський постріл: як гравець Серії А поцілив у дев'ятку з 40 метрів – відео

Зірваний автогол року

23-річний воротар невдало зупинив передачу від партнера по команді. М'яч вже майже викотився за лінію воріт на кутовий, щоб цього не сталось Ларсоннер почав рятувати ситуацію та примудрився вибити м'яч прямо у каркас власних воріт.

Це не було завершенням безглуздої "пожежі" біля воріт Бреста. М'яч відлетів прямо у ноги супернику, але той не спромігся вдало пробити у порожні володіння господарів. Хоча цей гол не став би проблемою для господарів, які і так перемагали. Але змусив вболівальників команди взятись за голову.

Зустріч так і завершилась із рахунком 2:0 на користь Бреста.

Додамо, що Готьє ще з 2017-го року захищає ворота французького клубу та вважається одним із найкращих голкіперів Ліги 1 у цьому сезоні. Хоча він часто виймає з власних володінь м'ячі, але він зумів чотири рази залишити свої ворота недоторканними та посідає 6 місце за кількістю сейвів за матч (3,4 в середньому).