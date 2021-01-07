Нападающий Реала Борха Майораль, выступающий на правах аренды за итальянскую Рому, отличился фантастическим голом за "волков". Мяч полетел прямо в девятку ворот.

В рамках 16-го тура Серии А форвард Рома Борха Майораля решил проверить удачу и не прогадал. Уже на 8-й минуте 23-летний нападающий открыл счет во встрече с Кротоне, пишет 24 канал.

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Мощная пушка испанца

А еще до перерыва записал в свой актив дубль. 23-летний испанец решил пробить с дальней дистанции. Мяч с невероятной скоростью полетел прямо в верхнюю девятку ворот хозяев. У голкипера не было шансов парировать эту пушку.

Уже через несколько минут Рома довела счет до разгромного – 0:3. Результативный удар в исполнении экс-игрока Шахтера Генриха Мхитаряна.

В середине второго тайма футболисты Кротоне несколько сократили счет, но разница так и осталась в два мяча. В итоге – 1:3 в пользу Ромы под руководством Паулу Фонсеки.

Борха выступает за итальянский клуб на правах аренды с октября 2020 года. В составе римлян следующие два сезона. В составе Ромы Майораля провел 10 матчей, в которых трижды отличился в воротах соперников и три раза ассистировал партнерам по команде.

После победы Рома с 33 очками замыкает топ-3 лидеров Серии А. Кротоне – аутсайдер, в их активе лишь 9 пунктов.

Фантастический гол от Майораля смотрите видео