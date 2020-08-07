Футболіст збірної Україна та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко одружився на Владі Седан. Розписалася пара ще 12 березня у британському посольстві і тримали це в таємниці.

Про це розповіла сама Влада Щеглова, більш відома як Седан, на своєму Youtube-каналі.

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"Чотири місяці тому я стала дружиною, а Зінченко вже не холостяк. Сталося це 12 березня. Ми планували зовсім іншу дату, але карантин і тут вніс свої корективи", – розповіла Влада.

За її словами, до Лондона встигла прилетіти лише мама Сашка, тож вони втрьох і були присутні на розпису. А ось урочиста церемонія запланована 24 серпня в Києві.



Олександр Зінченко та Влада Седан одружилися / Фото: Скріншот

Весілля Зінченка та Седан