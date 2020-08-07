"Соррі, Зінченко більше не холостяк": українець таємно одружився на Владі Седан – фото
Футболіст збірної Україна та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко одружився на Владі Седан. Розписалася пара ще 12 березня у британському посольстві і тримали це в таємниці.
Про це розповіла сама Влада Щеглова, більш відома як Седан, на своєму Youtube-каналі.
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"Чотири місяці тому я стала дружиною, а Зінченко вже не холостяк. Сталося це 12 березня. Ми планували зовсім іншу дату, але карантин і тут вніс свої корективи", – розповіла Влада.
За її словами, до Лондона встигла прилетіти лише мама Сашка, тож вони втрьох і були присутні на розпису. А ось урочиста церемонія запланована 24 серпня в Києві.
Олександр Зінченко та Влада Седан одружилися / Фото: Скріншот
Весілля Зінченка та Седан
- Додамо, що Олександр Зінченко зробив пропозицію руки і серця Владі Седан в жовтні минулого року. Зробив він це на НСК "Олімпійський" у Києві. Пару з заручинами привітали й у клубі Зінченка "Манчестер Сіті".
- Пара збиралася призначити весілля на закінчення сезону, проте пандемія коронавірусу внесла свої корективи в їхні плани.