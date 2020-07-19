"Александрия" и донецкий "Шахтер" завершили чемпионат Украины ничьей. 19-го июля в 32 туре УПЛ "Александрия" вырвала ничью в компенсированное время.

Александрия – Шахтер 2:2

Голы: Довгий, 89, Банада, 90+1 – Тете, 23, Соломон, 32

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Ход матча

"Александрия" и "Шахтер" выходили на матч лишенные мотивации, сообщает 24 канал. Ярким свидетельством того был тот факт, что наставник "горняков" Луиш Каштру не приехал на поединок.

"Шахтер" традиционно для конца сезона предстал в резервном составе. И несмотря на большое количество молодых игроков, именно дончане владели инициативой.

Первый момент в игре был у Соломона. Футболист "Шахтера" сместился в центр в стиле Коноплянки, но не попал. "Александрия" ответила голом из офсайда.

Еще один момент Соломон получил после навеса с фланга: Манор пробил головой в руки Панькиву.

На 24 минуте "Шахтер" открыл счет в игре. Гол на свой счет записал талантливый бразилец Тете. Он получил мяч на границе штрафной, качнул защитников и пробил точно в угол.

Через 9 минут дончане удвоили преимущество. Соломон мастерски исполнил штрафной, сняв паутину с "девятки" ворот Панькива.

До конца тайма команды обменялись еще двумя убийственными возможностями. Свои моменты не смогли реализовать Сикан и Стецков.

Во втором тайме "Александрия" больше раскрывалась и команды играли на высоких скоростях.

Настоящая кульминация матча наступила в конце основного времени. На 89-й минуте хозяева отыграли один мяч благодаря голу Долгого.

А уже на первой компенсированной минуте ничью "Александрии" принес Банада.

Александрия – Шахтер видеообзор

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