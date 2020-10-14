Британський боксер Дерек Чісора продовжує активну підготовку до бою проти українця Олександра Усика. Британець шукає спаринг-партнера для тренувань, якому пропонує хорошу суму за тренування.

Британський боксер шукає партнера, щоб продовжити підготовку до бою проти українця. Про це повідомив Twitter-акаунт Sky Sports Boxing.

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Тисяча за нокдаун

Як повідомив менеджер боксера Девід Хей, Чісора шукає спаринг-партнера, але, який буде боксувати лише у лівій стійці. За кожен раунд британець готовий заплатити по 100 фунтів стерлінгів.

Цікавим нюансом цього є, що Чісора хочу побувати у нокдауні на тренуванні, щоб підготуватись до будь-якого розвитку поєдинку. За нокдаун від спаринг-партнера Чісора готовий віддати 1000 фунтів стерлінгів.

WANTED: Southpaw sparring partners @DerekWarChisora is on the hunt for sparring as he prepares for Oleksander @Usykaa and he's willing to pay £1000 to anyone who can knock him down pic.twitter.com/JZMF8CRHpH — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) October 13, 2020

Усик – Чісора: що відомо про бій

Поєдинок мав відбутися ще 23 травня у Лондоні. Та через пандемію COVID-19 бій перенесли на невизначений термін.

Наразі відомо, що зустріч боксерів має пройти 31 жовтня. Поєдинок пройде у Лондоні без глядачів на трибунах.